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Камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин
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Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин. Огненият инцидент е възникнал малко преди 10.00 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас.

Към този момент няма постъпила информация за жертви или пострадали при инцидента.

Движението в района на местопроизшествието се осъществява със затруднения. Водачите, пътуващи по този участък на аутобана, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.

#АМ „Тракия“ #изгорял камион

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