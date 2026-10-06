Тежкотоварен камион се запали и изгоря на автомагистрала „Тракия“ тази сутрин. Огненият инцидент е възникнал малко преди 10.00 часа в района на 260-ия километър, в платното за движение в посока Бургас.

Към този момент няма постъпила информация за жертви или пострадали при инцидента.

Движението в района на местопроизшествието се осъществява със затруднения. Водачите, пътуващи по този участък на аутобана, трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, докато тече обезопасяването на трасето.