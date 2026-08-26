Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и опозицията?

Народното събрание официално започна работа в рамките на есенната си сесия. Сред най-неотложните задачи пред депутатите са изборът на нови членове на Висшия съдебен съвет и подготовката на бюджета за 2027 година.

Управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни и заявиха твърда подкрепа за програмата на кабинета.

Опозицията отправи критики в различни посоки – от бюджета за 2026 година и външната политика на управляващите до заявката им за разграждане на олигархичния модел.

Управляващите изтъкнаха, че са наваксали и написали законите, за които предишната власт нямала воля и желание. И критикуваха опозицията.

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България": "Подчиняват действията си за предстоящите президентски избори. България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. От името на ПГ на "Прогресивна България" ще декларирам пред вас, че ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона."

ГЕРБ-СДС преминава от конструктивна към критична опозиция.

Тома Биков, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско. То има пред себе си единствено хоризонта на постигането на тясно партийни цели."

За ДПС грижата за българските граждани е незаменим политически ангажимент.

Айтен Сабри, депутат от ПГ на ДПС: "Ще оценяваме всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани. Дали решават техните проблеми, дали е съгласувано с останалите политики и дали водят до бързи, ефективни и устойчиви резултати в полза на хората."

ДБ попитаха: демонтира ли новата власт олигархията или се прегрупира.

Надежда Йорданова, депутат от ПГ на "Демократична България": "Повече дълг и риск от нови данъци, вместо реформи, политически заклинания вместо реални решения за цените, кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ГЕРБ, ИТН, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите, календар от задачи, вместо измерима програма за управление, празен стол вместо силно влияние в Европа."

Според ПП след 100 дни управление надеждите рязко падат и се превръщат в разочарование.

Николай Денков, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната": "Времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата. Искате ли и можете ли?"

„Възраждане“ се самоопределиха като единствената опозиция.

Костадин Костадинов, председател на „Възраждане“: "Доверието, с което бяха облекли избирателите, с което бяха облекли настоящата политическа формация, управляваща държавата с ПБ, се срива драматично в момента, точно заради това, че за пореден път станахме свидетели само и единствено на лъжи, лъжи."

Снимки: Десислава Кулелиева.

А как заявките в началото на сезона ще бъдат облечени в закони и решения – ще покаже поведението в пленарната зала на формациите.



Днес трябва да бъде публикуван списъкът с кандидатите за членове на ВСС, предложени от различни граждански организации. От този момент започва да тече 14-дневен срок, в който народните представители могат да припознаят конкретен кандидат или да издигнат свой.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова.

