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Надежда Йорданова: Ще останем коректив на концентрацията на власт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Надежда Йорданова: Ще останем коректив на концентрацията на власт
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Ние от "Демократична България" ще останем коректив на концентрацията на власт, ще подкрепяме всяка реформа, която ограничава политическото завладяване, увеличава конкуренцията, гарантира независимостта на институциите, носи измерим резултат за гражданите и утвърждава европейския път на България. Това заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на "Демократична България" в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Ще се противопоставяме на всяка зависимост, на всеки опит липсата на реформи да бъде финансирана с повече дълг, по-високи данъци и нови тежести върху работещите хора. В предстоящата сесия ДБ ще продължи да внася предложения, които дават конкретни решения, допълни тя.

Първият законопроект, който ще представим за дебат в пленарната зала, е за реалното намаление на цените на битовите електроуреди, посочи тя. По думите й той дава десни решения за повече конкуренция и по-ниски цени.

#Надежда Йорданова #"Демократична България"

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