Айтен Сабри: За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент

За ДПС грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Това каза зам.-председателят на парламентарната група на „Движение за права и свободи – ДПС" Айтен Сабри в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Работата на Народното събрание ще бъде изключително динамична и отговорна, посочи тя и допълни, че в рамките на новата сесия ще се проведат насрочените от НС избори за президент и вицепрезидент, предстоят процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони с ключово значение за бъдещето на страната. Народното събрание на Република България ще работи в условията на сложна и динамична променяща се международна обстановка, каза също тя.

Руската военна агресия срещу Украйна, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произтичащите от тях икономически последици, предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в държави членки на Европейския съюз, както и динамичните промени на пазари на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред ЕС, НАТО, както и всяка отделна държава членка, обясни Айтен Сабри.

Тези процеси задълбочават процесите за европейските граждани на несигурност и нестабилност, каза тя. Последователната политика на САЩ и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и в ежедневното гарантиране на националната сигурност на страната, допълни Сабри. Тя заяви, че от формацията ще оценяват всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани.

Сред основните приоритети пред ДПС Айтен Сабри посочи повишаване на качеството на живота на хората, икономическата стабилност и развитието на земеделското производство. Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата, съхраняване на традициите, ценностите и българската култура, както и качественото образование, каза тя.