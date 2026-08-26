Петър Витанов: Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета

България навлиза в нов политически сезон, от нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в действащо законодателство, каза Витанов.

Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет (ВСС). Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия ВСС, каза Витанов.

Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациентите, частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат Закона за обществените поръчки, ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още той. Започваме оптимизация на държавния апарат в сроковете, поставени от министър-председателя, каза Витанов.