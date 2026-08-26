Костадин Костадинов: В този парламент единствената последователна опозиция е "Възраждане"

В този парламент единствената последователна опозиция е "Възраждане", каза лидерът на "Взърждане" Костадин Костадинов от трибуната на Народното събрание в декларация.

Слушахме декларации, в които една част от партиите се разграничават от управляващата партия, каза Костадинов. Той направи сравнение с резултатите от гласуванията в зала и обобщи, че за три месеца и половина с управляващите от "Прогресивна България" в 70% от случаите са гласували и ДПС, в 62% са гласували ГЕРБ, в 61% - "Демократична България", а в 51% има съвпадение на гласувания с "Продължаваме промяната". "Възраждане" има съвпадане с гласуванията едва в 39%, заяви Костадинов. Когато цифрите и фактите говорят и боговете мълчат, каза той.

Костадин Костадинов каза, че функцията на "Възраждане" в този парламент като най-малка политическа сила няма как да бъде да определя начина, по който се развива държавата. Според него обаче партията може да покаже грешките и недъзите, които извършва това управление в последователната евроатлантическа линия. Във връзка с икономическото развитие, заложено в управленската програма на правителството Костадинов направи сравнение, на база данни от Националния статистически институт", на производството в държавата в последните 30 години - за период от 1988 до 2018 г. Той направи извода, че "това е период на разруха с драстичен спад или изобщо липса на производство на - мотокари, хладилници, цветни телевизори, телефонни апарати, платове, месо, плодове и зеленчуци, мляко".