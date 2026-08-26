Ако няма убедителен отговор от "Прогресивна България" на ръста на цените и борбата с олигархията, зимните месеци ще бъдат много горещи, предупреди Николай Денков от "Продължаваме промяната" в декларация от парламентарната трибуна.

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Колеги от „Прогресивна България", обръщам се към Вас, времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички българския граждани и, ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.“