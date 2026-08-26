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След водното бедствие в Струмяни: Започва описването на щетите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Електрозахранването в община Струмяни е възстановено, но в домовете на хората все още няма вода. Разчистването на пътища и сгради продължава и днес, а екипи на социалните описват щетите по къщите. Каква помощ ще получат пострадалите от наводнението хора в района на Струмяни?

Пожарникари, горски, военни и доброволци продължават да разчистват дървета, кал и тиня. Пътищата в общината са разчистени и проходими, но движението на влакове остава невъзможно. Не е ясно колко дни ще отнеме разчистването на жп линията.

В домовете на хората все още няма вода, но пред общината всеки може да се зареди с питейна.

Емил Илиев, кмет на Община Струмяни: "Вчерашния ден сме организирали тежка техника до водосбора, откъдето взимаме вода съвместно с община Сандански и се надявам след възстановяването на довеждащия водопровод да бъде възстановено и водоподаването на жителите."

30 къщи в Струмяни са пострадали при наводнението. Екипи на социалните описват щетите. Хората ще получат финансова помощ от държавата, ще ги подпомогнат и от общината.

Фиданка Котева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Струмяни: "Помощ, но и помощ от строителни материали и жива работна сила."

След голямото наводнение в Струмяни от началото на 90-те години, когато къщата ѝ отново била залята от придошлата река Шашка, Катя Мицева всяка година застрахова дома си.

Катя Мицева: "Всека година правя застраховка на къщата, защото ме е страх от реката..... 120 евро съм я направила застраховката, защото нямам възможност за по-голяма."

Повечето пострадали семейства обаче нямат застраховки на домовете си. Очаква се сумите за подпомагане да бъдат изплатени в следващите седмици.

#порои #Струмяни #щети #наводнение

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