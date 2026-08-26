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Дронове на плажа: Откриха безпилотни апарати във Варна и Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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дрон
Снимка: БНТ
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Два дрона изхвърли морето край Варна тази сутрин. Така за последните по-малко от 24 часа откритите дронове край българския бряг стават общо 4. Първият дрон е забелязан на плаж „Кабакум”. Части от дрон са открити и на плажа „Паша дере" край Варна. Дрон е изплувал и край Несебър.

Според военните, силният североизточен вятър и вълнението от 3-4 бала, са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни. Летателният апарат беше преместен на безопасно място от специализираните екипи, предстои да бъде уточнен вида на дрона и конкретното му предназначение.

От пресцентъра на военното министерство заявиха, че е останки от дрон, той е без заряд, като работата по случая продължава. Дронът е забелязан и от варненци, излезли рано тази сутрин по крайбрежието. Ето какво разказа един от тях.

Златко Киров, свидетел: „Последните два дни вятърът беше изток - североизток, но днес вдигна вълна, сега като гледам три-четири бала е вълната. Съвсем нормално е при тази вълна, в тази голяма буря, в тези големи вълни да излизат дронове, надяваме се да няма взривове и някой да попадне на тях. Щом има бяло, това е морска сол, така че е корозирало според мен. Повечето е стиропор, едно двигателче има и това е.“

През август по Черноморското ни крайбрежие са регистрирани поредица от случаи с открити общо 6 дрона или отломки от тях. На 8 август дрон нахлу в българското въздушно пространство и се взриви на сушата край Кардам, близо до границата с Румъния. В средата на месеца имаше сигнали за потенциално опасни обекти по южното крайбрежие – открити са разузнавателен дрон в района на Приморско, части край Лозенец и стартов двигател.

Преди пет дни Военноморските сили реагираха на два сигнала за открити части от дрон - примамка между Албена и Кранево, както и отломки в местността „Ракитника“ край Варна. Вчера беше открит разузнавателен дрон във водите на Черно море между Царево и село Варвара.

Снимки: БНТ

Вижте още в прякото включване на Петко Петков

#безпилотни апарати #плаж #дронове #несебър #Варна

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