След наводнението в Родопите: Продължава разчистването на щетите в Батак

Остава бедственото положение в община Батак заради сериозните щети след поройните дъждове. Продължава да е затворен и пътят Пещера - Батак. Използват се обходните маршрути през Варвара и курорта „Св.Константин". Хората, чиито домове пострадаха могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. Продължава акцията по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал Луковица в Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река.

Ситуацията след наводнението в Батак вече е значително по-спокойна, но бедственото положение ще остане в сила до разчистване на щетите, най-вече по пътната инфраструктура. Важно е да уточним, че няма бедстващи хора, както и домове, които все още да са наводнени. Къщите на хората обаче ще съхнат още дълго, много от тях са останали и без работещи електроуреди. Тежка техника също ще се включи в почистването в града, но на места ще може да се влезе едва след като калта изсъхне, обясниха от общината. Като този двор, в който се намираме, където до преди два дни е имало трева и градина, днес всичко е в кал, камъни и дървени наноси, довлечени от водата.

Водната стихия е съсипала почти всичко в дома на Стефка Герджикова от Батак. Напълно унищожени са хладилници, фризери, перални и печки, както и инструментите на майсторите, които допреди дни са правили пълен ремонт в къщата и двора.

Стефка Герджикова: „Ние буквално не можем да живеем в това помещение, всичко е намокрено, ето виждате по двора нещата са подгизнали и уредите ни, и вътре стаята ни, не можем да проведем нормален живот.“

Сега надеждите на хората са за помощ от държавата.

Стефка Герджикова: „За да възстановим по-бързо нещата, защото няма как сами да се справим, всичко е много скъпо.“

На съседната улица в имота на Петър Кузев нивото на водата е било над един метър.

Петър Кузев: „Защото тук има шахта, която сега я няма – голяма, четири на четири. Тя е затворена вече. Ако си гледаха работата и изчистиха шахтата, нямаше да е така. Но тя с години не е чистена.“

Между 30 и 40 са къщите с нанесени щети, очаква се всички да подадат молби за подкрепа, съобщиха от общината. Започва разчистването по инфраструктурата.

Георги Харизанов, кмет на Батак: „Днес продължаваме с дейностите по почистване на наноси и ще се използва основно в момента даже повече лека техника. Тежката ще се използва за почистване на самите водохващания вътре в дерето.“

Планира се чрез изграждане на нови съоръжения да се подобри водохващането в сухите дерета, защото сега действащите не са ефективни при подобни порои, обясниха от общината. Кметът е получил уверение от АПИ, че до края на седмицата ще бъде пуснат пътят Пещера – Батак. Обходният маршрут към момента удължава трасето с десетки километри.

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