На фокус в парламента: Обсъждат ключови решения за модернизацията на армията

Депутатите обсъждат ратификацията на договори с Нидерландия и Белгия за придобиване на 7 минни ловци и промяна на договора с „Дженерал Дайнамикс" за купуване на бойни машини „Страйкър", за сухопътните войски.

Народното събрание ратифицира договорите с Нидерландия и Белгия, с които България ще придобие седем минни ловци от класовете „Tripartite“, „Alkmaar“ и „Fulmar“. Страната ни ще плати по 6 милиона евро на кораб за ремонт и модернизация, преди плавателните съдове да бъдат включени във Военноморските сили.

Военният министър подчерта, че придобиването на минните ловци е особено важно заради актуалните предизвикателства пред морската сигурност. В момента България разполага с три кораба от този тип. Новите седем ще допълнят и разширят противоминните способности на страната. България участва и в противоминната групировка, създадена съвместно с Турция и Румъния. Парламентът предстои да обсъди и промени в договора с „General Dynamics“ за придобиването на 183 бойни машини „Stryker“ за Сухопътните войски. Предвижда се от договора да отпадне доставката на американски дронове. Те ще бъдат заменени с разузнавателни безпилотни системи, предназначени за бойните машини, които ще бъдат произведени в България.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Придобиването на тези минни ловци е актуално във връзка със средата за сигурност в днешния ден. Този прцес не е еднократен, ще продължава и ще се развива във времето докато не приключи конфликта в марсикя регион. Тези минни ловци са особено небоходими, а тук беше споменато че ние разполагаме вече с 3 от същия тип. С тези 7 ще допълним и надградим нашите способности.България е част от противоминната група, коят е създадена с колегите от туриция и Румъния.“

В този част Народното събране окончателно ратифицира двата договора и преминава към обсъждане промяна на договора с „General Dynamics“, по който България трябва да получи 183 бойни машини, „Stryker“ за сухопътните сили. Има една промяна - отпада доставката на американски дронове, като идеята на ВМ да бъдат заменани от дронове, разузнавателни за бойните машини, произведени у нас.

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