Слънчево на места с валежи и гръмотевици днес и утре

Днес с временно силен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижат спрямо вчера. На много места в страната ще има проливни валежи и гръмотевични бури, като са възможни и градушки.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. В София ще достигнат около 30°, а по Черноморието – между 27° и 29°.

По-значителни количества валежи се очакват в областите, за които е обявен жълт код. Вятърът ще бъде северозападен, временно силен.

През нощта ще бъде ясно, с временни увеличения на облачността над Северна България. На отделни места в централните северни и североизточните райони ще превали.

Предупреждение за интензивни валежи и гръмотевични бури е в сила за североизточната част от страната, а след обяд – и за отделни планински райони.

През деня ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 29° и 35°. В София ще бъде около 31°, а по Черноморието – между 27° и 29°. Ще духа слаб до умерен северозападен, а в крайните източни райони – североизточен вятър.

В планините също ще бъде слънчево, но следобед на отделни места в масивите на Централна и Източна България ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, по високите части – силен, от северозапад.

В петък ще продължи нахлуването на хладен въздух. Ще преобладава слънчево време, но на места, главно в Централна България, ще има валежи и гръмотевици.

През почивните дни ще бъде слънчево и ще се затопля. В неделя само над Западна България на места ще превали и прегърми, а дневните температури ще се повишат още.

Слънчево ще бъде и в понеделник, с отделни следобедни превалявания, главно над планинските райони. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър.