След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб

Светът скърби след смъртта на кънтри-иконата Доли Партън. Знамената в Съединените щати ще останат спуснати наполовина за една седмица. Цветя и свещи вече има на всяко място, свързано с легендарната изпълнителка.

"Пример за чиста любов", "щедра", "влиятелна" - много малка част от определенията за Доли Партън идол на милиони по цял свят.



Доли Партън почина след "кратка борба с рака", съобщиха нейни близки. Пред дома й в Брентууд не спира потокът от хора, които искат да се сбогуват символично с нея.

"Тя беше много умна, умееш да се представи така, както хората искат да я видят... Провокираше очакванията на хората за това как може да изглежда една умна и успешна жена."

До всяко място, свързано по един или друг начин с изключителната певица, има цветя, балони и свещи.

Маргарет Сомерхоф, Ню Йорк: "Беше национално богатство. Тъжно е, че си отиде. Обичах духовитостта й, способността й да остане вярна на себе си." Китън Кайсера Лос Анджелис: "Беше ангел на Земята. Беше твърде добра за този свят. Научи ме да как да бъда себе си, да се забавлявам и да не се интересувам какво мислят другите. Тя беше всичко!"

"Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново", написа президентът Доналд Тръмп.

Хиляди подобни послания на музиканти, изпълнители, артисти, политици, заляха социалните мрежи. През 1974 година Доли Партън създава песента "Винаги ще те обичам", която в последствие, с малко по-различен ангажимент, става емблема на Уитни Хюстън. Освен към музиката, истинска страст певицата има и към четенето. Баща й не е можел да чете и да пише, това провокира Доли да дарява детски книги. Благодарение на нейната кампания са дарени над 330 милиона книги в пет държави. В нейна памет емблематичната "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк беше осветена в розово. Сърцата и много открита, с безброй каузи, сега гласът й ще звучи във вечността.

Снимки: БТА