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АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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От 21 август до момента намалението е с около 15 % - от 1010 мегавата до 850 мегавата

аец bdquoкозлодуйldquo работи нормално въпреки ниското ниво дунав търсят допълнителни мерки
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АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на 5-и блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата.

Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав.

Без промяна работи 6-и блок, а атомната централата продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на "Електроенергийния системен оператор".

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#намаляване на мощността на 5 блок #АЕЦ „Козлодуй” #ниско ниво на Дунав #новини в Метрото

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