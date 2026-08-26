АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата

АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на 5-и блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата.

Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав.

Без промяна работи 6-и блок, а атомната централата продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на "Електроенергийния системен оператор".