Откриха средновековна котва в основите на Константиновия мост в Плевенско

Рибари откриха средновековна котва в река Дунав край село Гиген. Реликвата е била заклещена между две от основите на античния Константинов мост, чиито останки наскоро бяха разкрити заради ниското ниво на реката. Котвата е изградена от четири рамена, като все още не е извадена и предстои да бъде проучена, сподели за БНТ директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов.

Археолози, съвместно с водолаз от Центъра за подводна археология в Созопол се възползваха от отдръпналите се води, за да извършат оглед на останките на моста.

Екипът успя да документира детайли, свързани с градежа на забележителното от инженерна гледна точка съоръжение. Основите са съставени от големи квадрови блокове, някои от които са с внушителни размери, а над тях има тухлен градеж. Според специалистите конструкцията му поставя още повече въпроси, като все още не е ясно как древните инженери са успели да изградят масивните колони в самото корито на река Дунав при наличието на силно течение.

Мостът е официално открит през 328 г. от римския император Константин Велики. Свързва двата бряга на Дунав, като общата му дължина е близо 2,5 км, а ширината – 6 м.

СНИМКИ И ВИДЕО: РИМ - ПЛЕВЕН

От Регионалния исторически музей отправят апел към туристите да не слизат върху основите му и да не се гмуркат между тях.