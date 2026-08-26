БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДУНАВ В ПЛЕН НА СУШАТА

Откриха средновековна котва в основите на Константиновия мост в Плевенско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Рибари откриха средновековна котва в река Дунав край село Гиген. Реликвата е била заклещена между две от основите на античния Константинов мост, чиито останки наскоро бяха разкрити заради ниското ниво на реката. Котвата е изградена от четири рамена, като все още не е извадена и предстои да бъде проучена, сподели за БНТ директорът на Регионалния исторически музей в Плевен д-р Володя Попов.

Археолози, съвместно с водолаз от Центъра за подводна археология в Созопол се възползваха от отдръпналите се води, за да извършат оглед на останките на моста.

Екипът успя да документира детайли, свързани с градежа на забележителното от инженерна гледна точка съоръжение. Основите са съставени от големи квадрови блокове, някои от които са с внушителни размери, а над тях има тухлен градеж. Според специалистите конструкцията му поставя още повече въпроси, като все още не е ясно как древните инженери са успели да изградят масивните колони в самото корито на река Дунав при наличието на силно течение.

Мостът е официално открит през 328 г. от римския император Константин Велики. Свързва двата бряга на Дунав, като общата му дължина е близо 2,5 км, а ширината – 6 м.

СНИМКИ И ВИДЕО: РИМ - ПЛЕВЕН

От Регионалния исторически музей отправят апел към туристите да не слизат върху основите му и да не се гмуркат между тях.

#средновековна котва #РИМ - Плевен #Константинов мост #откриване

Водещи новини

Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Димитър Стоянов: Изплувалите дронове по Черноморието не са опасни
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до 850 мегавата
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият парламентарен сезон - какви са заявките на управляващите и...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
На фокус в парламента: Обсъждат ключови решения за модернизацията...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ