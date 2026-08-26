БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Запази

Министър Катя Ивкова съобщи, че е приела оставката и отрече да има чистка

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Главният държавен здравен инспектор подаде оставка. Ангел Кунчев си тръгва, защото е навършил пенсионна възраст и не е съгласен с реформата в Регионалните здравни инспекции, която готви Министерството на здравеопазването. Министър Ивкова съобщи, че е приела оставката на Кунчев.

За оставката на Ангел Кунчев първо съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя идва седмица след като главният държавен здравен инспектор критикува намеренията на Катя Ивкова да преобразува регионалните здравни инспекции в териториални дирекции към МЗ.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Факт е, че една оставка обаче не трябва да бъде причина за една административна реформа. Факт е, че Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. Това е експертна, но и политическа длъжност, от друга страна.

БНТ: Има ли политически нотки в това, което се чува тук, в Министерството? Има ли чистка? Защото за такъв пример...

- Чистка няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата."

Кунчев не пожела да говори с медиите, но публикува във Facebook заявлението за напускане, адресирано до премиера Радев. Посочва, че не му е лесно да се раздели със системата в труден момент, но не иска да участва в разрушаването ѝ. Пита защо Министерството се захваща с реформа в здравните инспекции, при положение че пациенти доплащат за здраве и имат затруднен достъп до лекарства.

доц. Ангел Кунчев: „Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването ѝ. Благодаря Ви, колеги, за съвместната дейност! Горе главите – работете упорито и съвестно, не позволявайте на никого да Ви унижава, Вие работите за България!“

„Защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно със система, която до момента работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, национални епидемии и др.? При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми като голям дял на заплащания „от джоба“ на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ.“

"БНТ: Защо се захванахте първо с администрацията, а не с това, което засяга пряко нас като пациенти? Доплащането в болниците, с детската болница, която няма да я видим очевидно

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: За да се стигне до тази стъпка, трябва да има администрация, която да работи за вас и за държавата. Тоест за всички граждани и за държавата. Затова е първата стъпка.“

В заявлението си Кунчев казва, че ако целта на реформата е съкращения в системата, има над 230 незаети щатни бройки, които могат да се закрият.

доц. Ангел Кунчев: „Ако основната цел на предвидената реформа е спестяване на средства от съкращаване на разходите, то това можеше да стане бързо и с най-малки рискове, ако се постави конкретна задача на ръководителите на звена какъв брой длъжности трябва да съкратят – в системата на РЗИ и трите национални центрове и към момента има над 230 незаети бройки. Познавайки дейността и спецификите на региона си, те щяха да го направят с най-малко загуби и затруднения за ежедневната дейност.“

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Една административна реформа не означава, че просто механично трябва да се съкращават свободни щатни бройки. Ние ще отделим и ще поставим фокус върху специализираната администрация и върху експертизата, така че всички съществуващи дефекти да бъдат регулирани.“

Кунчев определи реформата като вредна. А министърът каза, че предстои конкретните предложения да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

доц. Ангел Кунчев: „Искрено съжалявам, че дългият ми професионален път – 42 години само в системата на общественото здраве, трябва да завърши по този начин, но не мога да наблюдавам безразлично разпада на една толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна „реформа“, целите на която можеше да бъдат постигнати по много по-бърз и безболезнен начин.“

#министър Катя Ивкова #реакция #Доц. Ангел Кунчев #оставка

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Почина световната звезда Доли Партън
2
Почина световната звезда Доли Партън
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
3
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове: Задържани са трима заподозрени
5
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове:...
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20 години
6
България стартира с разгром в евроквалификациите по волейбол до 20...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
4
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
Проливни дъждове и в сряда
5
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
6
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София

Още от: Здраве

Министър Катя Ивкова: Чистка в Министерството на здравеопазването няма
Министър Катя Ивкова: Чистка в Министерството на здравеопазването няма
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор
Чете се за: 04:15 мин.
Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града Общинските съветници в Сопот се събират в опит да решат проблема с болницата в града
Чете се за: 02:55 мин.
Пробив в науката: Нова ваксина срещу онкологични заболявания Пробив в науката: Нова ваксина срещу онкологични заболявания
6827
Чете се за: 03:55 мин.
Временно преустановяват електронното обновяване на здравния статус в периода 26 – 31 август Временно преустановяват електронното обновяване на здравния статус в периода 26 – 31 август
18602
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на наша територия, са разузнавателни или примамки
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са 95 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са 95 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:40 мин.
По света
МВнР: Няма данни за пострадали българи при наводненията в Непал
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
По света
"Евровизия 2027": Пускат по-рано полетите Виена - Бургас
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ