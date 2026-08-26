Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

Главният държавен здравен инспектор подаде оставка. Ангел Кунчев си тръгва, защото е навършил пенсионна възраст и не е съгласен с реформата в Регионалните здравни инспекции, която готви Министерството на здравеопазването. Министър Ивкова съобщи, че е приела оставката на Кунчев.

За оставката на Ангел Кунчев първо съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя идва седмица след като главният държавен здравен инспектор критикува намеренията на Катя Ивкова да преобразува регионалните здравни инспекции в териториални дирекции към МЗ.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Факт е, че една оставка обаче не трябва да бъде причина за една административна реформа. Факт е, че Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. Това е експертна, но и политическа длъжност, от друга страна. БНТ: Има ли политически нотки в това, което се чува тук, в Министерството? Има ли чистка? Защото за такъв пример... - Чистка няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата."

Кунчев не пожела да говори с медиите, но публикува във Facebook заявлението за напускане, адресирано до премиера Радев. Посочва, че не му е лесно да се раздели със системата в труден момент, но не иска да участва в разрушаването ѝ. Пита защо Министерството се захваща с реформа в здравните инспекции, при положение че пациенти доплащат за здраве и имат затруднен достъп до лекарства.

доц. Ангел Кунчев: „Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването ѝ. Благодаря Ви, колеги, за съвместната дейност! Горе главите – работете упорито и съвестно, не позволявайте на никого да Ви унижава, Вие работите за България!“ „Защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно със система, която до момента работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, национални епидемии и др.? При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми като голям дял на заплащания „от джоба“ на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ.“ "БНТ: Защо се захванахте първо с администрацията, а не с това, което засяга пряко нас като пациенти? Доплащането в болниците, с детската болница, която няма да я видим очевидно Катя Ивкова, министър на здравеопазването: За да се стигне до тази стъпка, трябва да има администрация, която да работи за вас и за държавата. Тоест за всички граждани и за държавата. Затова е първата стъпка.“

В заявлението си Кунчев казва, че ако целта на реформата е съкращения в системата, има над 230 незаети щатни бройки, които могат да се закрият.

доц. Ангел Кунчев: „Ако основната цел на предвидената реформа е спестяване на средства от съкращаване на разходите, то това можеше да стане бързо и с най-малки рискове, ако се постави конкретна задача на ръководителите на звена какъв брой длъжности трябва да съкратят – в системата на РЗИ и трите национални центрове и към момента има над 230 незаети бройки. Познавайки дейността и спецификите на региона си, те щяха да го направят с най-малко загуби и затруднения за ежедневната дейност.“ Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Една административна реформа не означава, че просто механично трябва да се съкращават свободни щатни бройки. Ние ще отделим и ще поставим фокус върху специализираната администрация и върху експертизата, така че всички съществуващи дефекти да бъдат регулирани.“

Кунчев определи реформата като вредна. А министърът каза, че предстои конкретните предложения да бъдат публикувани за обществено обсъждане.