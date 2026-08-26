Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца

Откриха тялото на 7-годишното дете, което изчезна в морето край Созопол. Момченцето беше в неизвестност от вчера вечерта, когато с баща си влязло да се къпе в бурното море на плаж "Харманите".

След близо 20 часа в неизвестност, днес в ранния следобед водолази откриха тялото на 7-годишното момченце в най-южната част на плаж "Харманите". То изчезна вчера около 19.00 часа. В акцията по издирването през двата дни се включиха спасители и два катера на "Гранична полиция", дрон, който облиташе морето, доброволци суша.

Инцидентът се е случил след края на работното време на спасителите. Детето е било с 52-годишния си баща и още две деца.

Семейство от Свищов влязло в бурното море след края на работното време на спасителите.

Валентин Иванов, командир на водолазен екип към РСПБЗН-Бургас: „Баща с три деца, със съпругата си, разпитахме го – каза, че обърнал се е да оправя очилата на едното дете и просто вика за 3-4 секунди, обръщаме се и детето го няма“.

Първи на помощ се притекли спасителите, макар че смяната им вече е била приключила.

Никола Кисьов: „Пристигнахме на плажа горе-долу за минута. Ние живеем наблизо. След като извадихме бащата, той каза, че едно от децата му е във водата. Започнахме издирвателни действия веднага. Влязохме 5-6 спасители, с джетове после влязоха, два джета имахме във водата." Анастасия, очевидец: „Помислих, че просто провеждат вечерна тренировка, но веднага влязоха във водата и започнаха да търсят нещо. После разбрах, че спасителите са работили до края на смяната си и са предупреждавали бащата да излезе от водата. За съжаление, след като спасителите са си тръгнали се е случила и тази трагедия."

По тъмно акцията е била прекратена, но тази сутрин екипите са възобновили търсенето на детето.

Валентин Иванов, командир на водолазен екип към РСПБЗН-Бургас: „От 06.30 ч. започнаха да издирваме. Морето е лошо. Затруднява ни. По към брега почти няма видимост, разчитаме на напипвания."

Освен под вода, детето беше търсено с лодки по повърхността и с дронове по въздух. Включиха се и доброволци, които добре познават особеностите на морето в края на лятото.

Найден Недев, доброволец: „Август месец има такива моменти. Нарича се „мелтем“. Трябва хората много да внимават. Аз искам да огледам тази зона, понеже над 10 г. вече съм в Созопол и съм наясно с други моменти на инциденти. Натам е течението и искам там да проверя лично." Иван Георгиев, началник на водноспасителната служба на плажа: „Виждате, че има отворени течения след ветровете, които имаше през последните дни. Сега това създава предпоставка за т. нар. подводни течения, които дърпат хората навътре."

Само на този плаж от началото на лятото са спасени 46 души от удавяне, 12 от случаите са след работното време на спасителите.

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