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Иран и Оман договориха временна схема за преминаване през Ормузкия проток

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Иран и Оман са постигнали предварително съгласие за коридор за преминаване на кораби през Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ключовият воден път е прочистен от мини. Иран отрече. Според изданието Аксиос, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е съобщил пред съюзници, че Вашингтон не предвижда нови военни удари срещу Техеран и ще разчита на обявените нови икономически санкции и продължаващата морска блокада.

На среща вчера в Техеран, външните министри на Иран и Оман са се разбрали за нова, макар и само временна, схема за корабоплаването през Ормузкия проток. Влизането на кораби в Персийския залив ще става покрай иранския бряг, а излизането - през ирански и омански териториални води, ще бъдат допускани само търговски кораби. Предстои споразумението да бъде финализирано. Двете страни са постигнали и определени договорености как да си делят приходите от корабоплаването.

Бадр Албусаиди, външен министър на Оман: "Надявам се скоро да обявим създаването на временен коридор в Ормузкия проток и практически мерки за възстановяване на безопасното корабоплаване."

Иранският външен министър Абас Арагчи отрече твърденията на американския президент Доналд Tръмп, че водният път е разминиран. Техеран и Маскат обсъждат общи действия това да стане. За анализаторите това споразумение може да проправи път и към сделка между Вашингтон и Техеран. Но засега остава само американския икономически натиск или поне до изборите за Конгрес през ноември.

Даниел Шнайдерман, анализатор: "Не е ясно дали невоенните средства ще помогнат на администрацията да постигне целите си. Но засега Съединените щати изглежда не са готови да поемат глобалната икономическа цена на действия като атака срещу остров Харг, опит за спиране на иранския износ на петрол или налагане на вторични санкции срещу Китай."

Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че Америка няма да постигне нищо с икономически натиск на този етап. Обикновените иранци също казват, че ще се справят.

Мехди Яздиан: "Хората са издръжливи. Живеем под санкции през последните 47 години."

"Ако не намираме продукти ще купим чувал брашно и ще си печем хляб у дома, за да преживеем."

На пазарите в главния пристанищен град Бандар Абас засега няма и следа от недостиг на стоки. А Съединените щати изпратиха и още един сигнал, че ще се въздържат от удари в следващите месеци като започнаха да връщат служителите в посолствата си в Близкия Изток.

#коридор #Оман #ормузки проток #Иран #споразумение

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