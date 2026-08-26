Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев

Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъэможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването й. Това заявява доц. Ангел Кунчев в мотивите, с които се оттегля от поста главен държавен здравен инспектор. Той публикува заявлението си в профила си във Фейсбук след като от здравното министерство обявиха оставката му.

Една от причините за оттеглянето на Кунчев от поста е именно несъгласието му с редица планирани действия, които биха довели до "сериозни затруднения в дейността на структурите, работещи в тази сфера".

В писмото си той посочва редица спорни и неясни направления в подготвяната промяна, сред които силно затрудняване оперативната дейност на РЗИ при планиране и изпълнение на дейности при извънредни ситуации, забавяне и бюрократизиране на дейността.

"Ако основната цел на предвидената реформа е спестяване на средства от съкращаване на разходите, то това можеше да стане бързо и с най-малки рискове ако се постави конкретна задача на ръководителите на звена какъв брой длъжности трябва да съкратят – в системата на РЗИ и трите национални центрове и към момента има над 230 незаети бройки, познавайки дейността и спецификите на региона си – те щяха да го направят с най-малко загуби и затруднения за ежедневната дейност", пише още той.

При стартиране на сериозна и всеобхватна реформа беше правилно тя да се обсъди с всички участници в засегнатите структури, да се опитаме да обясним целите и подходите и да приобщим всички – и ръководители и служители към нея, изтъква Ангел Кунчев.

Главният държавен здравен инспектор поставя въпроса защо реформите в сферата на здравеопазването започват със система, която до момента работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, заплаха от внос на особено опасни инфекции, национални епидемии и др.

Отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни, извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Според Ангел Кунчев министерството към момента няма кадрова и административна готовност да поеме тази функцията на досегашните регионални здравни служби, а дори да я изгради с времето, това ще изисква значителни кадрови и финансови ресурси.

"Простата сметка показва, че евентуалните плюсове от съкращаване на административен персонал при централизацията всъщност могат да доведат до сериозен допълнителен разход за изграждане на централно координиращо звено, както и за извършването на редица регистрации, сертифицирания и акредитации на различни дейности, най-вече на лабораторни такива на десетки действащи към момента лаборатории. По данни на директора само на Националния център по радиология и радиационна защита тези разходи само за техните лаборатории биха достигнали близо 600 хиляди евро и значително време, особено при необходимото международно сертифициране", допълва Ангел Кунчев.

В края на документа Ангел Кунчев се обръща и към премиера Румен Радев и заявява, че не желае постове, административно развитие или финансова облага, както и че не се намира в лоши професионални и човешки отношения с настоящия министър на здравеопазването.