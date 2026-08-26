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Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

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Ангел Кунчев
Снимка: БГНЕС
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Доц. Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от министерството на здравеопазването.

Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.

„Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

От ведомството отговарят на твърдението му, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата.

Доц. Ангел Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност.

Именно в отговор на твърдението, че системата работи относително стабилно, министърът посочва данните на ОИСР. Организацията предупреждава, че ниският брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции.

Данните показват още 0,98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла при европейска медиана от 1,25. Дезинфектант непосредствено до леглото има при 27,3% от болничните легла при европейска медиана от 49,2%.

Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приносът на доц. Кунчев. Те са необходимият контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна.

По същия начин министърът разглежда и случая с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като случаят стана публичен по време на нейния мандат, тя поиска информация от трите РЗИ по Черноморието. РЗИ - Варна потвърди получен сигнал и образувано досъдебно производство. Това не е повод за лични обвинения, а доказателство за необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ - Бургас.

В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Този факт не доказва, че системата е стабилна. Той показва кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен само със заличаване на незаети щатни бройки.

Реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим.

„Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“, заяви министър Ивкова.

#реформа в РЗИ #несъгласие #главен държавен здравен инспектор #Доц. Ангел Кунчев #оставка

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