Васил Терзиев: За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята

За по-малко от час и половина отстранихме спешните последствия от бурята, каза кметът на София Васил Терзиев.

Почистване на шахти и речни корита, нова ВиК инфраструктура и повече попиващи повърхности са

част от мерките на общината за превенция.

„За по-малко от час и половина след бурята всички спешни последствия бяха отстранени и движението беше възстановено. Това не става случайно. Зад него стоят две неща –подготовката преди бурята и организацията, когато тя дойде“, каза кметът на София Васил Терзиев след бурята снощи.

Близо 20 литра дъжд на квадратен метър са паднали над части от София за около половин час. По думите на кмета това е над три пъти повече от прага, който експертите определят за интензивен валеж.