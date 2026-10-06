Спряха два хранителни блока в Септември, единият приготвя 166 порции за ученици

Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик спря дейността на два хранителни блока в община Септември заради установени несъответствия с хигиенните изисквания, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Обектите се намират на приземния етаж на средно училище и използват общи помещения за приготвяне на храна. В единия от тях ежедневно се приготвят 166 порции за ученици, които се хранят на място. В другия се приготвят 192 порции за възрастни потребители на социална услуга и 130 порции по програмата "Топъл обяд" на Българския червен кръст, уточнява Агенцията по храните.

При извършената проверка е установено незадоволително санитарно-техническо състояние на помещенията и оборудването. Инспекторите са констатирали нарушения на целостта на стени и тавани, неподходящо състояние на част от повърхностите и съоръженията, както и пропуски в санитарно-хигиенното оборудване, като е посочено още, че за същите несъответствия през май е било издадено предписание, което не е изпълнено в определения срок.

Издадено е разпореждане за спиране на дейността на двата хранителни блока до отстраняване на установените нарушения. На отговорните лица е връчена и покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

За да не бъде прекъснато храненето на учениците, директорът на училището е организирал доставката на храна от кетъринг фирма. Храната ще бъде раздавана в отделно помещение, което е регистрирано и приведено в съответствие с изискванията на действащото законодателство.