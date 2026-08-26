Новият парламентарен сезон: Управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни

Народното събрание започна работа в рамките на есенната сесия. Управляващите отчетоха свършеното през първите 100 дни и застанаха твърдо зад управленската програма на кабинета. Критиките на опозицията бяха от бюджета, през външната политика, до заявката на правителството за разграждане на олигархичния модел.

Управляващите изтъкнаха, че са наваксали и написали законите, за които предишната власт нямала воля и желание. И критикуваха опозицията.

Петър Витанов – председател на ПГ на ПБ: „Подчиняват действията си на предстоящите президентски избори. България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.“

ГЕРБ-СДС преминава от конструктивна към критична опозиция.

Тома Биков – депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: „Това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско.“

За ДПС грижата за българските граждани е незаменим политически ангажимент.

Айтен Сабри – депутат от ПГ на ДПС: „Ще оценяваме всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани. Дали решават техните проблеми.“

ДБ попитаха: Демонтира ли новата власт олигархията или се прегрупира?

Надежда Йорданова – депутат от ПГ на ДБ: „Повече дълг и риск от нови данъци, вместо реформи, политически заклинания вместо реални решения за цените, кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ГЕРБ, ИТН, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.“

Според ПП след 100 дни управление надеждите рязко падат и се превръщат в разочарование.

Николай Денков – депутат от ПГ на ПП: „Грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работата.“

„Възраждане“ се самоопределиха като единствената опозиция.

Костадин Костадинов – председател на „Възраждане“: „Доверието, с което бяха облекли избирателите, се срива драматично в момента, точно заради това, че за пореден път станахме свидетели само и единствено на лъжи, лъжи.“

А как заявките в началото на сезона ще бъдат облечени в закони и решения – ще покаже поведението в пленарната зала на формациите.