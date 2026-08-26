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Водното бедствие в Струмяни: Повечето пострадали семейства нямат застраховки на домовете си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Струмяни се възстановява след водното бедствие. Електрозахранването в общината е възстановено, но в домовете на хората все още няма вода. Разчистването на пътища и домове продължава и днес, а екипи на социалните описват щетите по къщите. Каква помощ ще получат пострадалите от наводнението хора?

Рано е да се каже какъв ще бъде размерът на помощта за пострадалите семейства, но се очаква те да получат еднократно по малко над 1000 евро от държавата, а от общината също ще ги подпомогнат. Екипите са на терен и описват щетите.

Вече е ясно – пострадали при наводнението са 30 къщи в по-ниската част на Струмяни, които бяха залети от две приливни вълни от придошлата река Шашка. Някои от домовете са с наводнени мазета, изгорели електроуреди, залети с кал и тиня дворове, а при други са наводнени цели етажи и щетите са много големи.

Възстановяването на Струмяни след пороя продължава.

Пожарникари, горски, военни и доброволци продължават да разчистват дървета, кал и тиня. Пътищата в общината са разчистени и проходими, но движението на влакове остава невъзможно. Не е ясно колко дни ще отнеме разчистването на жп линията.

В домовете на хората все още няма вода, но пред общината всеки може да се зареди с питейна.

Емил Илиев, кмет на Община Струмяни: „Вчерашния ден сме организирали тежка техника до водосбора, откъдето взимаме вода съвместно с община Сандански и се надявам след възстановяването на довеждащия водопровод да бъде възстановено и водоподаването на жителите.“

30 къщи в Струмяни са пострадали при наводнението. Екипи на социалните служби описват щетите. Хората ще получат финансова помощ от държавата, ще бъдат подпомогнати и от общината.

Фиданка Котева, зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Струмяни: „Помощ, но и помощ от строителни материали и жива работна ръка.“

След голямото наводнение в Струмяни от началото на 90-те години, когато къщата ѝ отново била залята от придошлата река Шашка, Катя Мицева всяка година застрахова дома си.

Катя Мицева: „Всяка година правя застраховка на къщата, защото ме е страх от реката... 120 евро съм я направила застраховката, защото нямам възможност за по-голяма.“

Повечето пострадали семейства обаче нямат застраховки на домовете си. Очаква се сумите за подпомагане да бъдат изплатени в следващите седмици.

#водно бедствие #Струмяни #застраховки #щети

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