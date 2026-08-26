Военнослужещи от Сухопътните войски в помощ на засегнатото от наводнение село Струмяни

Военнослужещи от Сухопътните войски се включиха днес в помощ на местните власти за отстраняването на щетите след тежката метеорологична обстановка и падналото значително количество дъжд, довели до наводнения и обявяване на частично бедствено положение в село Струмяни, област Благоевград.

22-ма военнослужещи с 2 единици техника от състава на 3-то бригадно командване се включиха в действията по преодоляване на последствията от бедствието след получено искане от областния управител на Област Благоевград. Военнослужещите подпомагат общинските и аварийните екипи в разчистването на засегнати обекти на територията на общината.

Снимки: Министерство на отбраната