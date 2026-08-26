Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми

Заглушителят от "Драгалевци" е купен от българска фирма и е поръчан от частна охранителна компания през ноември 2022 г. Това заяви депутатът от „Да, България“ Ивайло Мирчев. Проверка на екипа ни установи дело за данъчен спор в Административния съд в София между охранителна фирма и НАП за мобилно предавателно устройство на стойност 198 000 лева без ДДС. От делото става ясно, че дружеството доставчик притежава лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната.

Според Ивайло Мирчев през ноември 2022 г. частна охранителна фирма е поръчала система, модел SVJ-500, за 198 000 лв. без ДДС.

Ивайло Мирчев – съпредседател на „Да, България“: „Разполагаме с документи, че фирма, близка до Ами и Таки и въпросния Белиндата, който е дясна ръка на Таки, е закупила това оборудване от българска оръжейна компания. Оборудване, което няма как да закупи, защото става дума за изключително мощна техника с възможно военно приложение. След като го е закупила, е имало проверка на НАП, която е открила нередности и след това е сезиран ВАС.“

Мирчев твърди още, че държавата е имала документи за заглушителната система още през 2022 г.

Ивайло Мирчев – съпредседател на „Да, България“: „Големият въпрос е защо ДАНС е бездействала по тази тема.“

Данни за система със същото наименование екипът ни откри в решение на Административния съд – София през март миналата година. Съдебният спор е между охранителна компания и НАП относно сделка за покупка на въпросния модел. По договор фирмата е платила 19 800 лева ДДС като аванс за изработка, монтаж и обучение. Устройството е монтирано в автомобил под наем, който няколко месеца по-късно е придобит от нея.

Според материалите по делото системата включва различни модули, антени, дистанционно управление и възможности за работа в определени честотни диапазони. От НАП поставят под съмнение именно техническите характеристики. При ревизията става ясно, че представеният диапазон не се вписва в утвърдените за България честотни ленти. От документа обаче не следва категорично заключение на съда, че SVJ-500 е „заглушител“.

Доставчикът е представил подписан договор, приемо-предавателен протокол, документи за монтажа и обучение, както и снимки. В протокол от 26 април 2023 г. е удостоверено, че устройството е монтирано в конкретния автомобил.

Първоначално НАП отказва да признае данъчния кредит по сделката, но съдът приема, че има достатъчно доказателства за реалното извършване на доставката и монтажа на системата.

Потърсихме фирмата купувач. Според данни от Търговския регистър офисът ѝ се намира в центъра на София.

На посочения адрес не откриваме никого. Според живеещите в блока апартаментът се ползва от адвокатска кантора, а от зимата е необитаем. Потърсихме за коментар и фирмата доставчик, но оттам не отговориха в рамките на деня.

От НАП заявиха, че на охранителната фирма е извършена ревизия за периода 2018–2023 г. Оттам потвърдиха, че не са признали данъчен кредит по фактура за авансово плащане за изработка, монтаж и обучение, свързани с устройството. Законосъобразните действия на агенцията са потвърдени с окончателно решение на Върховния административен съд. Във фактурите, които са били обект на преглед, устройството не е заведено като „заглушител“, а като мобилно предавателно устройство, което е възможно да се използва от фирми, осъществяващи охранителна дейност.