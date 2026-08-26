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Особеният управител на "Лукойл": Цените са високи заради недостига на готови горива

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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В момента борсовата цена на дизела е по-висока от тази на авиационното гориво

спешни промени лукойл депутатите разшириха правомощията особения управител
Снимка: БГНЕС
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Над 100 млн. евро печалба отчитат от "Лукойл" у нас за юли. Това съобщи особеният управител на компанията назначен от държавата Евгени Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия.

По думите му дружеството е в добро състояние, мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Първият опит на новото ръководство на направи международен одит на работата на предходния особен управител Румен Спецов се е провалилq след като една от големите одитни компании се е оттеглила след възлагането на задачата. По думите на Симеонов цените на горивата остават високи, но самата "Лукойл" работи с минимални маржове.

"Доста рафинерии спряха своята работа, в момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя от самия недостиг на дизел в региона. Имаме дефицит на готови продукти, това е основната причина цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния период, в който цената на нефта е сходна на сегашната. Маржът, през който работи "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим" е минимален. Не знам дали ви прави впечатление в момента борсовата цена на дизела е по-висока от тази на авиационното гориво, това е прецедент, назад във времето не е било така", обясни Евгени Симеонов.

Той допълни още, че в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че "Нефтохим" не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се доставя от проверени международни компании, едната от които е американска.

По думите на особеният управител има проблем с видеонаблюдението на ключови точки в компанията, но се търсят причините.

"Получаването на дерогации от САЩ и Великобритания е национално отговорна кауза и затова бих помолил хората, включително депутатите, да преценяват какво говорят. В случай, че българската рафинерия спре работа, това би означавало, че близо 5000 човека ще бъдат безработни, ще спрат 220 бензиностанции в страната и осем петролни бази", предупреди Симеонов.

Отчетите за юни и юли на компаниите от групата на "Лукойл" няма да бъдат представени в пленарна зала.

#особен управител на "Лукойл" #Евгени Симеонов #горива #новини в Метрото

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