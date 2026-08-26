Спекулация е, че руският самолет, прелетял на България, се е отклонявал от курса, заяви военният министър

Няма информация руският самолет за гасене на пожари Ил -76, прелетял над България към Сърбия да се е отклонил от зададения курс, нито да е извършвал разузнаване на военни обекти. Това заяви министърът на отбраната по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия. Той определи като спекулации всички подобни твърдения.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Определено мога да кажа, че няма отклонения от зададената линия на полета. т.е. това, което е заложено, това се е реализирало. Нямаме индикации от партньорски служби, включително и от нашите служби, че самолетът е извършвал разузнавателен полет. Самолетът е минал на 60-70 км северно от "Безмер", така че няма как над "Безмер" да е преминал, нито над "Граф Игнатиево". И това е категорично доказано."