Щастлива развръзка: Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол

"Сърцата ни бият по различен начин, когато трябва да спасяваме малко дете", споделя Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”
Полски спасители рискуваха живота си, за да спасят от бурното море 7-годишно момче и неговия баща от Чехия. На смяна са били същите спасители, които и през последното денонощие се включиха в спасителната операция на същия плаж. Инцидентите идват на фона на силното вълнение по Южното Черноморие, което - виждаме - през последните седмици създава сериозен риск за живота на летовниците.
Събота, малко преди 20:00 ч. 7-годишно момче и 51-годишният му баща от Чехия попадат в капана на мъртвото течение след края на работния ден на спасителите.
Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Началникът ни се обади и каза, че между втори и трети пост има човек в беда. След 2–3 минути бяхме на плажа. Бащата вече беше на брега, а детето – все още във водата.“
Спасителите реагират веднага и влизат в бурното море с риск за живота си.
Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Седемгодишното дете беше много смело. Не беше погълнало вода и видяхме как се бори с течението. Знаеше как да се задържи на повърхността. За около 3 минути извадихме детето на брега.“
А подобни инциденти на плажа не са изключение
Никола Кисьов, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Доста често ни се случва. Хората не се вслушват в нашите съвети. Този плаж специално е доста опасен. Има доста ями, доста е дълбок.“
Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Това лято имаме около шест спасителни акции преди или след работно време, което е доста голям брой. Миналото лято нямахме нито един такъв случай.”
Затова спасителите разчитат и на допълнителна помощ.
С цел по-голяма сигурност от този летен сезон на спасителните постове са монтирани и камери за видеонаблюдение на плаж “Хармани”.
Даниела, турист: “Позволяват си да влизат по-навътре в морето, въпреки забраните. Един път даже сме присъствали на един мъж, който беше почти пред удавяне. Спасителите направиха всичко възможно, за да го спасят.”
Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “След като си тръгнем, хората влизат във водата без да осъзнават опасността. Но - ние сме наблизо, реагираме бързо и можем да ги спасим. Мисля, че точно последната спасителна акция ще остане в паметта на всички ни. Децата са нещо специално за нас. Сърцата ни бият по различен начин, когато трябва да спасяваме малко дете.“