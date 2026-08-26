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Щастлива развръзка: Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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"Сърцата ни бият по различен начин, когато трябва да спасяваме малко дете", споделя Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”

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Полски спасители рискуваха живота си, за да спасят от бурното море 7-годишно момче и неговия баща от Чехия. На смяна са били същите спасители, които и през последното денонощие се включиха в спасителната операция на същия плаж. Инцидентите идват на фона на силното вълнение по Южното Черноморие, което - виждаме - през последните седмици създава сериозен риск за живота на летовниците.

Събота, малко преди 20:00 ч. 7-годишно момче и 51-годишният му баща от Чехия попадат в капана на мъртвото течение след края на работния ден на спасителите.

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Началникът ни се обади и каза, че между втори и трети пост има човек в беда. След 2–3 минути бяхме на плажа. Бащата вече беше на брега, а детето – все още във водата.“

Спасителите реагират веднага и влизат в бурното море с риск за живота си.

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Седемгодишното дете беше много смело. Не беше погълнало вода и видяхме как се бори с течението. Знаеше как да се задържи на повърхността. За около 3 минути извадихме детето на брега.“

А подобни инциденти на плажа не са изключение

Никола Кисьов, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Доста често ни се случва. Хората не се вслушват в нашите съвети. Този плаж специално е доста опасен. Има доста ями, доста е дълбок.“

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Това лято имаме около шест спасителни акции преди или след работно време, което е доста голям брой. Миналото лято нямахме нито един такъв случай.”

Затова спасителите разчитат и на допълнителна помощ.

С цел по-голяма сигурност от този летен сезон на спасителните постове са монтирани и камери за видеонаблюдение на плаж “Хармани”.

Даниела, турист: “Позволяват си да влизат по-навътре в морето, въпреки забраните. Един път даже сме присъствали на един мъж, който беше почти пред удавяне. Спасителите направиха всичко възможно, за да го спасят.”

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “След като си тръгнем, хората влизат във водата без да осъзнават опасността. Но - ние сме наблизо, реагираме бързо и можем да ги спасим. Мисля, че точно последната спасителна акция ще остане в паметта на всички ни. Децата са нещо специално за нас. Сърцата ни бият по различен начин, когато трябва да спасяваме малко дете.“

#спасиха дете #полски спасители #Созопол

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