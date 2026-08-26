Щастлива развръзка: Полски спасители извадиха от водата дете и баща му край Созопол

Полски спасители рискуваха живота си, за да спасят от бурното море 7-годишно момче и неговия баща от Чехия. На смяна са били същите спасители, които и през последното денонощие се включиха в спасителната операция на същия плаж. Инцидентите идват на фона на силното вълнение по Южното Черноморие, което - виждаме - през последните седмици създава сериозен риск за живота на летовниците.

Събота, малко преди 20:00 ч. 7-годишно момче и 51-годишният му баща от Чехия попадат в капана на мъртвото течение след края на работния ден на спасителите.

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Началникът ни се обади и каза, че между втори и трети пост има човек в беда. След 2–3 минути бяхме на плажа. Бащата вече беше на брега, а детето – все още във водата.“

Спасителите реагират веднага и влизат в бурното море с риск за живота си.

Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Седемгодишното дете беше много смело. Не беше погълнало вода и видяхме как се бори с течението. Знаеше как да се задържи на повърхността. За около 3 минути извадихме детето на брега.“

А подобни инциденти на плажа не са изключение

Никола Кисьов, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Доста често ни се случва. Хората не се вслушват в нашите съвети. Този плаж специално е доста опасен. Има доста ями, доста е дълбок.“ Робърт Старън, спасител на плаж “Хармани”-Созопол: “Това лято имаме около шест спасителни акции преди или след работно време, което е доста голям брой. Миналото лято нямахме нито един такъв случай.”

Затова спасителите разчитат и на допълнителна помощ.

С цел по-голяма сигурност от този летен сезон на спасителните постове са монтирани и камери за видеонаблюдение на плаж “Хармани”.