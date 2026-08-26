Пътят Пещера - Батак остава затворен след поройните дъждове в Родопите

След поройните дъждове в Родопите пътят Пещера–Батак остава затворен. Предстои оценка на щетите, а комисии вече са описали наводнените имоти. По данни на здравните власти водата в Батак не бива да се ползва за пиене, тази в Пещера обаче няма отклонения от нормите. През целия ден продължи и акцията по издирването на изчезналия 58-годишен мъж от Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река.

Ситуацията след наводненията в Пещера и Батак вече е значително по-спокойна, няма бедстващи хора и домове, които все още да са наводнени. Къщите на хората обаче ще съхнат дълго време, много от пострадалите са останали и без електроуреди, тъй като техниката е наводнена. И в двете общини разчистването на щетите продължи през целия ден, като на местата, където е възможно, влезе и тежка техника. А там, където има много кал, багерите ще влязат, щом изсъхне. В Батак бедственото положение ще остане в сила до разчистването на камъните и дървените наноси, довлечени от водата. Повече по темата в репортажа.

Водната стихия е съсипала почти всичко в дома на Стефка Герджикова от Батак. Наводнени са хладилници, фризери, перални и печки, както и инструментите на майсторите, дошли да правят ремонт в къщата и двора.

Стефка Герджикова: „Нямаме абсолютно нищо за нормален начин на живот. За съжаление, доста сме потърпевши и се надяваме държавата, общината по някакъв начин да може да ни подпомогнат.“

В имота на Петър Кузев нивото на водата е било над един метър. Стихията е отнесла оградата и градината в двора му.

Петър Кузев: „Защото тука има шахта, която сега я няма. Ако си гледаха работата и изчистиха шахтата, нямаше да е така... Но тя с години не е чистена.“

Между 30 и 40 са къщите с нанесени щети, очаква се всички да подадат молби за подкрепа, съобщиха от общината. Започва разчистването по инфраструктурата.

Георги Харизанов – кмет на Батак: „Последните три години на два пъти се случи подобно нещо, но в много по-малък мащаб. Такова нещо никога не беше се случвало.“

Две денонощия след наводнението тежка техника влезе вътре в деретата, багерите ще помагат и при разчистването на пътната инфраструктура. Асфалтът на три улици в Батак буквално е отнесен от водата и предстои те да бъдат ремонтирани изцяло.