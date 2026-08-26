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Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 06:32 мин.
Спорт
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"Сините“ рухнаха срещу АЕК и загубиха с 0:4 след два гола на Барнабаш Варга и попадения на Лука Йович и Ръзван Марин

живо аек атина левски
Снимка: Startphoto.bg
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Левски не успя да направи последната крачка към завръщането си в Шампионската лига. Българският шампион претърпя тежко поражение с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофния кръг на турнира и след нулевото равенство в София отпадна с общ резултат 0:4. Така мечтата за първо участие сред европейския елит от сезон 2006/07 приключи в гръцката столица, а "сините“ ще продължат европейския си път в основната фаза на Лига Европа.

Отборът на Хулио Веласкес пристигна в Атина без загуба от началото на сезона, но на „Агия София“ попадна под огромен натиск още от първите минути. АЕК показа много по-голяма ефективност пред вратата и практически реши изхода от сблъсъка още преди почивката.

В 7-ата минута отбраната на Левски допусна пробив по десния фланг, чието центриране бе намерено от сръбската звезда на "жълто-черните" Лука Йович и реализирано чрез майсторски гол с глава.

Гръцкият шампион използва импулса и удвои резултата в 12-ата минута. След сериозно разбъркване в пеналтерията на Левски, дошло след центриране от корнер, Барнабаш Варга излезе сам срещу Вуцов и не остави шанс за родния страж.

Натискът на АЕК продължи и четири минути след това Разван Марин стреля от пряк свободен удар, но Вуцов отрази.

В 25-ата минута Евертон Бала потърси изненадата с удар от далечна дистанция, но изпълнението му не намери очертанията на вратата и топката премина над напречната греда.

Малко след това "сините“ организираха добра атака. Сержиньо изведе Армстронг Око-Флекс в наказателното поле, но крилото не успя да овладее добре подаването и възможността за завършващ удар се изпари.

В 29-ата минута АЕК нанесе трети удар по амбициите на Левски. Домакините отново се възползваха от статично положение, след като при центриране от корнер Барнабаш Варга надскочи отбраната на "сините“ и насочи топката с глава. Светослав Вуцов не успя да се намеси убедително и кълбото се озова в мрежата му.

Само две минути по-късно гръцкият шампион беше на сантиметри от четвърти гол. Удар на Ловро Маер се превърна в подаване към оставения напълно непокрит Абубакари Койта. Той излезе очи в очи със Светослав Вуцов, но пропиля отличната възможност, изпращайки топката покрай лявата греда.

В 36-ата минута Левски създаде две добри възможности пред вратата на АЕК. Алдаир първо опита късмета си с мощен изстрел от дистанция с десния крак, като топката премина на сантиметри от целта. Малко след това Евертон Бала намери Кристиан Димитров в наказателното поле. Капитанът на „сините“ успя да се пребори за добра позиция, но не съумя да нанесе достатъчно точен завършващ удар.

В 47-ата минута Евертон Бала отправи първия опасен удар за Левски след почивката, като стреля от дистанция, но Томас Стракоша беше добре позициониран и улови топката.

Минута по-късно и Майкон опита късмета си с изстрел извън наказателното поле, но ударът на бразилеца отдясно премина встрани от вратата на АЕК.

В 50-ата минута домакините отговориха с опасна ситуация. Ръзван Марин стреля с левия крак, Светослав Вуцов успя да отрази, а при добавката Лука Йович се подхлъзна и изпрати топката извън очертанията на вратата.

В 55-ата минута АЕК получи право да изпълни дузпа. Лазарос Рота направи силен пробив и намери Марин, който продължи атаката с подаване отдясно към Лука Йович. Нападателят беше спрян с нарушение от Алдаир и главният съдия посочи бялата точка.

Разван Марин пое отговорността и не сгреши от 11-те метра, изпращайки силно топката в средата на вратата за 4:0 в полза на АЕК.

В 60-ата минута гърците отново бяха на сантиметри от попадение. Ловро Майер опита директно изпълнение от ъглов удар, а топката срещна гредата на вратата на Светослав Вуцов. Натискът на гръцкия тим продължи с поредица от корнери и центрирания към наказателното поле на "сините“.

В 61-ата минута Майер получи нова възможност, но този път изстрелът му не намери очертанията на вратата.

В 66-ата минута Давид Кусо отправи точен удар към вратата на АЕК, но Томас Стракоша се намеси и не позволи на гостите да стигнат до почетно попадение.

До края нов гол не падна и АЕК затвори вечерта с категорично 4:0, с което си осигури място в основната фаза на Шампионската лига.

За Левски поражението сложи край на серията без загуба от началото на сезона и на голямата мечта за завръщане в най-престижния европейски клубен турнир след 20-годишно чакане. Европейската кампания на "сините“ обаче продължава - отборът на Хулио Веласкес вече си беше гарантирал участие в основната фаза на Лига Европа, където ще има още осем мача на международната сцена.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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