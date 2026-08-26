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Валежи и гръмотевични бури ще има на отделни места през следващите дни

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Райони с валежи и гръмотевични бури ще има и в близките дни, с изключение на събота. През повечето дни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, временно захлаждане предстои в петък.

Както днес, така и утре максималните температури ще бъдат в широки граници – от 28° в Североизточна до 37° в Югозападна България.

Ще преобладава слънчево време, но ще има и райони с валежи и гръмотевици.

Предупреждение за значителни количества е обявено в Източна България. Интензивни валежи се очакват и в планинските райони в следобедните часове.

И по Черноморието ще има гръмотевична дейност и валежи, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие.

Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток, а максималните температури – от 27° до 29°.

В планините ще духа умерен, по високите части – силен северозападен вятър. И утре по-добри условия за туризъм ще има през първата половина на деня.

В следобедните часове, главно в масивите в Централна и Източна България, се очакват валежи и гръмотевични бури.

Освен в Източна България, интензивни валежи се очакват утре и в Румъния.

Дъжд и гръмотевици ще има и в страните от Западна Европа, които са под влиянието на обширен циклон. По-значителни количества се очакват в западните части на Пиренеите и на Британските острови.

В повечето страни от Централна и Източна Европа, с изключение на Германия и Унгария, ще бъде слънчево, а в Италия – и горещо.

Слънчево и горещо ще бъде и в по-голямата част от Балканите.

У нас в петък температурите временно ще се понижат и максималните в почти цялата страна ще бъдат под 30°.

Ще преобладава слънчево време с по-голяма вероятност за валежи в Централна България. В събота ще бъде слънчево, а температурите ще тръгнат нагоре. В неделя отново ще бъде горещо, а превалявания и гръмотевици се очакват само в Западна България.

Изолирани следобедни валежи ще има в понеделник само в планинските райони, но в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и горещо.

#захлаждане #времето #валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

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