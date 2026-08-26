Станимир Мичнев: Стиснахме зъби и дадохме максимума от себе си

Авторът на две от попаденията за Амиго Северозапад Станимир Мичнев не скри емоциите си след драматичното равенство 3:3 срещу Клик Кишинев в първия двубой на българския шампион от предквалификациите на Шампионската лига по футзал.

Мичнев се превърна в един от героите за Амиго, след като тимът изоставаше с 0:3, но намери сили да се върне в срещата. Самият футболист призна, че последните седмици са били изключително трудни за него в личен план.

"Наистина има доста емоции, особено при мен, защото последните няколко седмици в личен план бяха много емоционални. Много трудно се събрах за този мач, но успях. Искам да благодаря на всички. От две години смело мога да твърдя, че се борим точно за тези три мача тази седмица“, сподели Мичнев.

Той разкри, че подготовката за турнира е преминала през множество трудности, включително сериозни здравословни проблеми както за него, така и за други футболисти на Амиго.

"Беше много тежко лято за всички. Аз претърпях операция, все още ме боли и се лекувам, а и други момчета от отбора са по същия начин. Въпреки всичко стиснахме зъби. Излязохме през второто полувреме и всеки даде максимума от възможностите си. Даже можехме да победим“, заяви футболистът.

Според Мичнев една от основните причини за трудното начало е било напрежението около първата среща в турнира. Амиго е домакин на квалификационната група в Бургас, което допълнително е повишило очакванията към отбора.

"Със сигурност е имало напрежение във всеки един. Последните четири-пет години с националния и клубния отбор участваме в доста такива мачове на европейско ниво, но въпреки това във всеки двубой на такова ниво има напрежение. Може би това си пролича през първите 10-15 минути. След това започнаха да ни се получават нещата“, обясни той.

Мичнев съжалява, че Амиго не е успял да започне срещата по начина, по който е завършил, но представянето през второто полувреме му дава увереност за оставащите два двубоя.

"Лошото беше, че не започнахме и не влязохме добре в мача. През второто полувреме всичко си дойде на мястото. Надявам се късметът да ни се усмихне още повече в следващите два мача и да постигнем това, за което сме дошли – да се класираме за първи път“, добави Мичнев.

Накрая двукратният голмайстор беше попитан на кого би посветил попаденията си след трудностите, през които е преминал.

"Въпросът много ме удари. Ако мога да ги посветя на някого, със сигурност ще ги посветя на хората, които бяха около мен през последната една година“, завърши емоционално Станимир Мичнев.