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Туристи изчакват края на работния ден на спасителите, за да пренебрегнат забраната за къпане в морето

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Запази
туристи изчакват края работния ден спасителите пренебрегнат забраната къпане морето
Снимка: БТА/Архив
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Часове след като водолази откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол, екипът ни засне туристи, които влизат във водата, въпреки големите вълни и забраната за къпане. Това се случва и след края на работното време на спасителите. Именно при такива обстоятелства във вторник вечерта баща влезе в бурното море с трите си деца, а 7-годишният му син изчезна във водата.

Часът е малко след осем вечерта. През целия ден на плаж „Харманите“ не се позволява влизането във водата заради опасното море. След края на работното време на спасителите обаче хора пренебрегват забраната.

Никола Кисьов, спасител на плаж „Харманите“: „Точно преди приключване на работното време идват и ни казват: „Вече не е за този флаг, няма вълни“. Няма и 30 минути, след като сме приключили работа, идват, обаждат ни се, още не сме влезли в квартирата и същите хора, които са го казали това, те са влезли в мъртво течение и ни се налага да влезем и да ги извадим.“

Това се е случило и във вторник вечерта, когато баща влиза с трите си деца в бурното море. 7-годишното му момченце изчезнало за секунди, а обяснението, според водолази, е мъртвото течение.

Найден Недев, водолаз: „Ако обърнете внимание на плажа, има места, където не се виждат вълни. Това се нарича място, където има „мъртво течение“. На вид лъже, че няма вълна и хората отиват там. А то там се оттича тази вълна, която идва насам и задърпва хората. Инстинктивно те вече тръгват към брега, обаче не могат, защото течението е наобратно. Получава се порив на паника, когато започват да дишат учестено, неволево аспирират вода и дотам.“

Спасителите казват, че се превръща в негативна тенденция летовниците да изчакват края на смяната им, за да нарушат правилата.

Никола Кисьов, спасител на плаж „Харманите“: „Много, начесто са, особено август месец.

БНТ: Защо въпреки края на работното ви време вие се отзовавате на сигнали?

– Защото това да си спасител е призвание, не е работа само. Няма как ние, като знаем, че можем да помогнем на някого, да стоим с вдигнати ръце и да не дойдем. Още повече като сме тук наблизо – буквално на 10 метра живее от плажа. Идването ни става супер бързо.“

От началото на лятото на плаж „Харманите“ са спасени 12 души след края на работното време на спасителите.

#бурно море #спасители #Созопол #работно време #трагедия

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