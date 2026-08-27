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42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол

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Наградата „Аполон Токсофорус“ ще бъде връчена на цигуларя Светлин Русев

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42-рото издание на „Аполония“ започва днес в Созопол. До 6 септември фестивалът ще предложи над 70 събития – концерти, театър, кино, литература и изложби. Откриването тази вечер е с Нина Николина и ансамбъл „Тракия“, а сред акцентите в програмата са концертите на Светлин Русев, Кирил Манолов и Светлина Стоянова, както и редица джаз и рок изпълнители.

Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“: Никога досега не съм канила Нина Николина и изведнъж си казах – какво по-красиво начало от това тази талантлива певица да бъде при нас на откриването с една изключително интересна програма. Ще има музика от Испания, Италия, Алжир, Македония и, разбира се, много българска музика.

Тази година наградата „Аполон Токсофорус“ ще бъде връчена на цигуларя Светлин Русев, който ще участва и в концертната програма на фестивала. Сред специалните събития е и третото издание на концерта на концертмайсторите – български музиканти, работещи в големи оркестри по света.

Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“: Това са истински посланици на българската музика в целия свят. Те идват с такава радост и с такова желание да свирят заедно, защото това се случва само тук, в Созопол.

В програмата са включени още майсторски класове на Албена Данайлова и Галин Стоев, над 25 концерта, повече от 25 литературни събития, театрални постановки и филмови прожекции. Сред музикалните акценти е оперната гала със Старозагорската опера, Светлина Стоянова и Кирил Манолов.

Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“: Много таланти има в нашата държава. Аз винаги се старая тук, в Созопол, да ги събирам. Не случайно имаме над 70 събития. Това е цветът на българското творчество и на българската култура и съм много горда с това.

Литературната програма също включва множество премиери, сред които книгата на проф. Димо Димов – основателят на „Аполония“. Фестивалът представя и изложби, сред които гостуването на Националната галерия с „Ахинора“ на Иван Милев.

Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония“: „Аполония“ представя литература, музика, кино, театър, а тази година и изложбената програма е много силна. Разнообразието е голямо, но и летвата е много висока.

#аполония #Созопол #Светлин Русев

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