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ЦСКА ще търси немислимото срещу ОФИ Крит в Лига Европа

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Спорт
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"Армейците" нямат право на грешки на реванша в турнира.

ЦСКА ще търси немислимото срещу ОФИ Крит в Лига Европа
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ЦСКА посреща ОФИ Крит в реванш от плейофа за влизане в основна фаза на Лига Европа. Мачът на Националния стадион е в четвъртък, 27 август от 21:00 часа българско време.

„Червените“ загубиха неочаквано тежко визитата си в Ираклион преди седмица с 0:3 и шансовете им за мечтано класиране в основната фаза на ЛЕ намаляха драстично. Тимът на Христо Янев допусна голове след глупави грешки, които няма как да повтори и в София, ако иска да направи немислим обрат в общия резултат.

„Армейците“ ще разчитат на верните си фенове на „Васил Левски“ в четвъртък вечер, но са обезкървени за реванша с носителя на Купата и Суперкупата на Гърция. Заради наказания вторият двубой пропускат важни единици като Стефано Сенси и Мохамед Брахими – последният бе изгонен за невъздържана реакция срещу противников състезател. Добрата новина е, че столичани ще разчитат на възстановените Джеймс Ето‘о и Жан-Филип Гбамен.

Всяко едно предизвикателство е добро. Вярвам в момчетата. Мисля, че можем да направим добър мач и ако е писано – да се класираме. Имаме достатъчно футболисти, които да заменят липсващите. Надявам се да няма отсъстващи, за да направим това, което сме замислили. Готови сме за нужните промени. 0:3 е лош резултат и голямо предизвикателство, но и голяма възможност за отбора. Гледахме какво направихме в първия мач. Имахме шансове, но във футбола се броят само головете. Трябва да направим най-доброто в шансовете за гол. Трябва да сме по-концентрирани. Един резултат не трябва да променя нашата работа. Не сме първия или последния отбор, загубил с 0:3. Това е голям шанс да покажем характера си“, категоричен беше на пресконференцията си Христо Янев.

ОФИ ще разчита на добра игра в защита. Наставникът на тима Христос Контис предупреди своите преди реванша, че все още нищо не е приключило, въпреки комфортната преднина. „Мачът започва от 0:0. Ако приемем, че резултатът 3:0 ни дава предимство, то е само в това, че ще се чувстваме по-сигурни. Дошли сме тук, за да се класираме, а това ще се реши на терена. Всички ние - футболисти и треньорски щаб, сме дошли да победим, защото ако искаме да изградим манталитет на победители, това се случва, като печелим такива мачове или поне сме много конкурентоспособни. Трябва да създадем много проблеми на съперника - отбор, който утре със сигурност ще играе по-различно, ще пресира много и ще ни затрудни. Надявам се Никос да не се превръща в герой. Но, както казах, да, 3:0 е предимство, но не ни гарантира класиране“, сподели той на своя брифинг.

ЦСКА, който има гарантирано участие в основна фаза на Лига на конференциите, ако не успее да се справи с ОФИ, ще приеме Черно море при завръщането си към ангажиментите в Първа лига тази неделя.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА

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