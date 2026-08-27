БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за първо гласуване в пленарната зала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете влизат за първо гласуване в пленарната зала на парламента. Изменията целят прилагане на европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества.

С текстовете се въвежда изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко от 33% от всички директорски позиции, с и без изпълнителни.

Депутатите ще гласуват и промените в Закона за висшето образование. Те предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост таксите на вече приетите студенти, няма да се повишават с повече от 20 на сто.

#равнопоставеност на мъжете и жените #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
6
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
5
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Политика

Президентът Йотова е изпратила на български език поздравителния адрес по повод националния празник на Украйна, увериха от прессекретариата
Президентът Йотова е изпратила на български език поздравителния адрес по повод националния празник на Украйна, увериха от прессекретариата
Надежда Йорданова: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг и риск за средната класа Надежда Йорданова: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг и риск за средната класа
Чете се за: 03:52 мин.
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена
Чете се за: 03:45 мин.
Министерски съвет ще обсъди план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на президентските избори Министерски съвет ще обсъди план-сметка за разходите по подготовката и провеждането на президентските избори
Чете се за: 00:45 мин.
Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат излушани днес в парламента Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат излушани днес в парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми Заглушителят от "Драгалевци" е закупен и доставен от български фирми
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат мерките на задържаните Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат мерките на задържаните
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Броят на жертвите в Непал расте, издирват се още стотици след опустошителното свлачище Броят на жертвите в Непал расте, издирват се още стотици след опустошителното свлачище
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Среща по прегледа на военните на САЩ в Европа: Ще има ли нови...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Внуци под наем": Доброволци помагат на възрастни хора в...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ