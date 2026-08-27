Среща по прегледа на военните на САЩ в Европа: Ще има ли нови съкращения и кога и къде ще бъдат те?

Посланиците на страните в НАТО ще се срещнат със заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Разговорите са свързани с обявения през юни шестмесечен преглед от страна на Вашингтон на американското военно присъствие в Европа.

На срещата в централата на НАТО в Брюксел европейските дипломати ще се опитат да убедят Колби, че страните им укрепват отбраната си, за да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

През последните месеци Съединените щати обявиха изтегляне на част от своите 80 000 военнослужещи в Европа и намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО. Сега европейските правителства очакват да видят дали и къде ще има допълнителни съкращения, докато подготвят отговорите си на специален въпросник на Вашингтон за разходите за отбрана и подкрепата за приоритетите на външната политика на Доналд Тръмп.