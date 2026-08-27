БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес,...
Чете се за: 03:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Среща по прегледа на военните на САЩ в Европа: Ще има ли нови съкращения и кога и къде ще бъдат те?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА - архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Посланиците на страните в НАТО ще се срещнат със заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Разговорите са свързани с обявения през юни шестмесечен преглед от страна на Вашингтон на американското военно присъствие в Европа.

На срещата в централата на НАТО в Брюксел европейските дипломати ще се опитат да убедят Колби, че страните им укрепват отбраната си, за да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента.

През последните месеци Съединените щати обявиха изтегляне на част от своите 80 000 военнослужещи в Европа и намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО. Сега европейските правителства очакват да видят дали и къде ще има допълнителни съкращения, докато подготвят отговорите си на специален въпросник на Вашингтон за разходите за отбрана и подкрепата за приоритетите на външната политика на Доналд Тръмп.

#американски военни #НАТО #Европа #Брюксел

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
1
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
2
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
3
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
4
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига
6
Кошмар в Атина сложи край на мечтата на Левски за Шампионската лига

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
5
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: САЩ и Канада

Срещу 18 млрд. долара: "Мета" спира съдебно дело, заведено от 29 американски щата и прави промени в платформите си
Срещу 18 млрд. долара: "Мета" спира съдебно дело, заведено от 29 американски щата и прави промени в платформите си
Мъж, пренасящ гилотина в задната част на пикапа си, беше арестуван във Вашингтон Мъж, пренасящ гилотина в задната част на пикапа си, беше арестуван във Вашингтон
Чете се за: 01:12 мин.
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва Кремъл: Директорът на ЦРУ не се е срещал с Путин в Москва
Чете се за: 01:22 мин.
След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб След смъртта на Доли Партън: Милиони потънаха в скръб
Чете се за: 02:55 мин.
Рубио: Без нови удари по Иран - засега Рубио: Без нови удари по Иран - засега
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за доставки е счупена
Пламен Абровски: Проблемът с цените не е от днес, системата ни за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат мерките на задържаните Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат мерките на задържаните
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Броят на жертвите в Непал расте, издирват се още стотици след опустошителното свлачище Броят на жертвите в Непал расте, издирват се още стотици след опустошителното свлачище
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Среща по прегледа на военните на САЩ в Европа: Ще има ли нови...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
КЕВР ще обсъди днес цената на природния газ за септември
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Внуци под наем": Доброволци помагат на възрастни хора в...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ