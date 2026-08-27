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Слънчево на запад с валежи на изток днес

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Ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони – от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София – около 31°, в североизточните райони и по Черноморието - от 27° до 29°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части - силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

В петък с умерен, в източната половина от страната временно силен, север-североизточен вятър ще продължи да нахлува по-хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В събота сутринта ще е прохладно, през деня ще бъде предимно слънчево, ще започне затопляне.

В неделя над Централна и Източна България ще се задържи предимно слънчево. Над Западна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури ще се повишат още.

В понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, по Черноморието - от 28° до 30°.

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