Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат излушани днес в парламента

Кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса ще бъдат излушани днес в ресорната комисия в парламента.



Номинирани за поста на управител са д-р Владимир Даскалов, предложен от групата на „Прогресивна България“ и кандидатът на „Продължаваме промяната“ Станимир Михайлов. За подуправител има само една кандидатура – тази на Здравко Шушков, издигната от „Прогресивна България".

До смяната на ръководството се стигна след като в началото на юли депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на Касата д-р Петко Стефановски, както и на подуправителя проф. Момчил Мавров, след като двамата подадоха оставките си.