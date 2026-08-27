Броят на жертвите в Непал расте, издирват се още стотици след опустошителното свлачище

Продължава издирването на оцелели, след като стена от кал и камъни се срути в река в хималайската гранична зона между Непал и Тибет и предизвика катастрофални наводнения. До момента са открити 165 тела на загинали.

Властите се опасяват, че броят на жертвите е много по-голям, защото при бедствието бяха пометени цели планински градове в долината. Районът е популярен сред планинари и поклонници, а Гиронг е основният граничен пункт за туристи и трафик между Непал и Китай. По последни данни на непалските власти се издирват 823-ма души. Повече от половината от тях са чужденци. Китайската държавна телевизия съобщи за над 550 изчезнали, 260 от които чужденци. Не е ясно дали данните от двете страни на границата не се припокриват. Според експерти бедствието е предизвикано от откъсване на долната част на топящ се ледник и свличането му стотици метри в долината под него.