Разбитият канал за трафик на дрога по море към Турция: Гледат мерките на задържаните

Окръжният съд в Бургас ще гледа днес мерките за неотклонение на двамата мъже, задържани при разбиването на канал за трафик на наркотици по море към Турция.

Задържаните са на 43 и 53 години, от София и Несебър. Срещу тях са повдигнати обвинения за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. При операцията на ГДБОП бяха иззети над 100 килограма марихуана на стойност над 1 милион евро.

Разследващите откриха и подводен дрон, с който водолаз е трябвало да тегли към турска територия малка лодка, натоварена с наркотиците.

Христо Колев, Окръжна прокуратура – Бургас: "Под ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас ГДБОП установи и разби канал за трафик на наркотици от България към Турция. В автомобила на единия от обвиняемите е открито голямо количество наркотик, разпределено в 99 пакета, всеки от които с тегло над килограм. Последвали са действия в курортния комплекс „Слънчев бряг“, където е открит още един пакет с около 2 килограма марихуана. При разследването е иззето и средство, за което предстои да бъде изготвена експертиза. По първоначални данни това е подводен джет, който може да достигне до 40 метра дълбочина. С него водолаз може да тегли малка лодка, чрез която да бъдат превозвани наркотичните вещества."

До момента няма данни за друг подобен случай. Установено е, че наркотикът е бил предназначен за Турция, като е трябвало да бъде прехвърлен по море в района на Резово.

Христо Колев, Окръжна прокуратура – Бургас: "Работим със службите в Турция, за да бъдат установени участниците в канала и от тяхна страна. Имаме информация откъде е дошла марихуаната, но към момента не е в интерес на разследването тя да бъде оповестявана."

Днес прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“ за двамата обвиняеми.