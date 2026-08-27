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Премиерът Радев: Бюджет 2027 ще бъде приет навреме и ще гарантира стабилността

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

"Започна новия парламентарен сезон и аз искам да призова депутатите към усилена работа.
Чака ни Бюджет 2027 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на "Прогресивна България" в МС. Бюджет 2027 ще бъде приет навреме. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в "Драгалевци" показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона."

Премиерът говори и по темата за нивото на образованието.

"На заседанията на МС все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България - това е образованието. За съжаление, въпреки значително нарасналото финансиране през годините качеството в образованието не се подобрява. Напротив - последният тест "Пиза" показа ясно, че сме на последно място в ЕС по математика, на последно място по четене и сред най-слабите по науки. Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда - ние ще бъдем на дъното по конкурентноспособност, производителност и иновации. Всъщност това означава на дъното по стандарт и качество на живот. На миналото заседание на МС повдигнахме този въпрос, защото има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Затова на миналото заседание на МС ние разгледахме тези въпроси и обсъдихме можем ли да заменим изчерпания вече модел парите да следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12 клас, а качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години и никой досега не смее да направи нещо съществено по него. Министърът на образованието и науката отговори уверено, че можем да го направим. Така че МОН и целият МС вече работи усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление - да гарантираме достойното място на България в ЕС с качествено образование, с премахване на компромисите
в обучението, с гарантирането на увереност на учителите в техния статут. С въвеждането на ясни правила в училище - с повече дисциплина и патриотично възпитание. С изграждането на личности - мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си."

Кабинетът ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.

В дневния ред на заседанието на МС са включени 41 точки.

Сред тях е проект на Постановление за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Кабинетът ще одобри и предложение до НС за ратифициране със закон на промяна към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката и Lockheed Martin относно Програма за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16 Block 70.

Министрите ще одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г. за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

#президентски избори #Министерски съвет

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