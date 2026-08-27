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Ремонт на детска градина във Варна предизвика тревога сред родителите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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Чете се за: 04:37 мин.
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Предстои основен ремонт на детска градина „Чайка“ във Варна – първият от построяването ѝ преди 54 години. Новината обаче предизвика притеснения сред родителите, които все още нямат достатъчно информация кога ще започне ремонтът, къде ще бъдат преместени децата и при какви условия. Те настояват децата да бъдат преместени заедно със своите учители и помощни възпитатели.

Деница Вичева, родител: До момента нямаме информация кога ще започне ремонтът и къде и при какви условия ще бъдат преместени децата. Това, което чуваме, е, че дори да бъдат преместени и разпределени в други детски градини в града, те ще бъдат разделени от техните учители и помощни възпитатели. С това ние не сме съгласни.

Мария Михова, председател на синдикалната организация в детската градина: Присъствала съм на две срещи, които са проведени с Община Варна и Дирекция „Образование и младежки дейности“, на които бяха предложени варианти. Децата да бъдат разпределени в други детски градини без учителите, което означава, че те трябва да се отпишат от детската градина, за да бъдат записани в друга.

По думите на Михова подобно решение би означавало децата да бъдат отделени от познатата им среда и от екипа, с който са свикнали.

Деница Вичева, родител: Разбира се, мен като родител ме притеснява. Децата са свикнали със средата, с учителите и с приятелчетата си. Сега се налага ситуация, в която трябва да ги отделим от тази среда, в която са свикнали, от любимите им учители и приятелите им. На тази възраст е много важно да имат среда, в която да се чувстват спокойни и уверени. А това би го нарушило.

Родителите са проучили как са били организирани подобни ремонти в други градове и посочват Плевен като пример, при който децата са били временно преместени заедно със своите учители и помощни възпитатели.

Мария Михова, председател на синдикалната организация в детската градина: Във всички примери, които открих, преместването на децата по време на ремонтни дейности в други сгради е ставало заедно с техните учители и помощни възпитатели, включително в Плевен. Три градини са ремонтирани наведнъж. Децата от трите градини са разпределени в други сгради, в други детски градини и учебни заведения със своите учители. Нямало е разделяне на деца от учители и освобождаване.

От Община Варна заявиха, че няма решение за освобождаване на учители и помощен персонал и определиха подобни твърдения като грешна информация.

София Колева, зам.-кмет на Община Варна: Получихме писма тази седмица от родителите, на които ще бъде отговорено. Чувам и техните притеснения, които няма нужда и няма основание да ги има. Никой в Община Варна не е казал, че ще уволнява възпитатели, помощни възпитатели и учители. Това е грешна информация, която се разпространява.

Заместник-кметът посочи, че според нея има пропуск в комуникацията с родителите и изрази надежда за решение в близките дни.

София Колева, зам.-кмет на Община Варна: За мен е пропуск в ръководството на детската градина, че се използват и дават страхове на родителите за това нещо. Надявам се все пак в близките дни да се постигне някакво общо решение, така че и родителите да са спокойни за децата и за работата с тях.

Родителите заявяват, че не търсят конфликт с общината, а диалог и конкретно решение за организацията на обучението по време на ремонта. Очаква се в следващите дни да стане ясно как ще бъде организирано временното преместване на децата и персонала.

#тревоги #ремонт на детска градина #родители #Варна

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