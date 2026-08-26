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Леандро Годой: Амбициите ни са да останем в Лига Европа

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Нападателят на ЦСКА иска той и съотборниците му да атакуват ОФИ Крит още от първата минута

Леандро Годой
Снимка: Startphoto.bg
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Футболистите на ЦСКА са амбицирани да отстранят ОФИ Крит и да запазят мястото си в Лига Европа, заяви Леандро Годой преди реванша от плейофите на втория по сила клубен турнир. Носителите на Купата на България отстъпиха с 0:3 в първата среща в Гърция и ще трябва да атакуват от първата минута в реванша, а играчът на "червените" вижда голям шанс за нападателите да се поправят.

"Като цяло отборът е много концентриран. Целта е ясна и работихме добре през цялата седмица. Разбира се, изобщо не сме доволни от резултата в първия мач. Имахме голямо количество голови възможности, които не успяхме да отбележим, но сега имаме възможност да се поправим, да постигнем правилния резултат и да защитим фланелката на ЦСКА. Това е добра възможност и за мен да помогна на отбора. Утре със сигурност ще стане голяма битка и ако правим нещата така, както трябва, ще постигнем крайната цел", заяви Годой на официалната пресконференция преди мача.

С победата си с 4:3 в общия резултат срещу Макаби Тел Авив ЦСКА си осигури място в европейските клубни турнири поне до края на годината. Ако отстранят и ОФИ, "червените" ще играят в Лига Европа и ще имат два мача повече, а ако отпаднат, те ще играят в Лигата на конференциите.

"Знаем, че в предния кръг направихме решителна крачка за евротурнирите и си осигурихме мачове до края на годината, но амбициите ни са да останем в Лига Европа. Утре ще дадем всичко от себе си, за да постигнем тази цел. Без да подценявам мачовете от първенството, които са много важни, ние като отбор започнахме да свикваме със сегашния ритъм. Всички двубои са с еднаква важност за нас, подхождаме сериозно и не губим фокус в нито един момент", завърши Годой.

Реваншът между ЦСКА и ОФИ е насрочен за четвъртък от 21:00 часа на стадион "Васил Левски".

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Леандро Годой

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