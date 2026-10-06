Тодор Янчев: Не играхме с нужната агресия

Двата гола дойдоха след наши грешки, сподели селекционерът на младежите след последния мач от европейските квалификации.
Селекционерът на младежкия национален отбор на България по футбол до 21 години Тодор Янчев призна, че играта на "трикольорите" не се е получила в двубоя срещу Шотландия от европейските квалификации. Българите загубиха с 0:2 в Пазарджик и завършват на четвърто място в крайното класиране в група "В".
"Двата гола дойдоха след наши грешки. На този етап не би трябвало да ги правим. След мача в Чехия имаше разочарование. То си пролича днес. Не играхме с нужната агресия. Играта ни не се получаваше. Не успяхме да отбележим. Имахме положения и в двете полувремена. Може би един гол би върнал нашата увереност, но не се получи. Ядрото от 2004 и 2005 година, което изкара квалификациите, може да влезе в първия отбор, защото има качества. Това поколение ще бъде опция за "А" тима. Хубавото е, че има много добри момчета. Има 17-18 човека от разширения състав. Те ще започнат новите квалификации. Има такива имена, който ни дават увереност", заяви Янчев след края на мача.