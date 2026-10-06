Тодор Янчев: Не играхме с нужната агресия

Селекционерът на младежкия национален отбор на България по футбол до 21 години Тодор Янчев призна, че играта на "трикольорите" не се е получила в двубоя срещу Шотландия от европейските квалификации. Българите загубиха с 0:2 в Пазарджик и завършват на четвърто място в крайното класиране в група "В".

"Двата гола дойдоха след наши грешки. На този етап не би трябвало да ги правим. След мача в Чехия имаше разочарование. То си пролича днес. Не играхме с нужната агресия. Играта ни не се получаваше. Не успяхме да отбележим. Имахме положения и в двете полувремена. Може би един гол би върнал нашата увереност, но не се получи. Ядрото от 2004 и 2005 година, което изкара квалификациите, може да влезе в първия отбор, защото има качества. Това поколение ще бъде опция за "А" тима. Хубавото е, че има много добри момчета. Има 17-18 човека от разширения състав. Те ще започнат новите квалификации. Има такива имена, който ни дават увереност", заяви Янчев след края на мача.