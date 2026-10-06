Горчив край за младежите в квалификациите

България загуби с 0:2 на свой терен срещу Шотландия в последния си мач от квалификационна група "В" за Европейско първенство за младежи до 21 години. "Трикольорите" завършват на четвърто място в групата

В 25-ата минута Георги Лазаров изведе Филип Гигов сам срещу вратаря на гостите, но нападателят на Ботев Враца не успя да го преодолее.

Седем минути след това шотландците поведоха в резултата Барни Стюърт преодоля Пламен Андреев със силния си удар и откри резултата в двубоя на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик.

В 58-ата минута разбъркване в наказателното поле на България завърши с опасен удар на Лобан, който беше спасен от Пламен Андреев.

В 79-ата минута резервата Александър Маринов шутира, бранител на гостите изби от голлинията, кълбото достигна до Филип Гигов, който не намери празната врата.

Шест минути преди края на редовното време Симеон Шишков извърши грубо нарушение и получи директен червен картон.

В втората минута на продължението гостите достигнаха до втори гол, а негов автор стана Боби Уелс.

България завърши на четвърто място в групата с актив от 14 точки, докато Шотландия е на третата позиция с 3 точки повече.