Френки де Йонг поднови тренировки с Барселона

Френки де Йонг направи решителна стъпка към завръщането си в игра за Барселона. Нидерландският полузащитник за първи път след сериозната контузия в коляното си взе участие в част от тренировката със своите съотборници.

Де Йонг тренираше индивидуално, но вече започна да работи и с групата. Халфът все още не е записал нито една минута за Барселона през настоящия сезон.

Треньорът Ханзи Флик няма намерение да рискува със завръщането на 29-годишния футболист. Де Йонг се очаква да има нужда от още време, за да достигне подходящо физическо състояние. Прогнозите са той да бъде готов за игра по-късно през октомври. Барселона приема Хетафе в събота в среща от 8-ия кръг на Ла Лига.