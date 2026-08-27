След трагедията със загиналото дете в Созопол: Спасителите предупреждават да не подценяваме опасностите в морето

След трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше завлечено от силното мъртво вълнение, спасителите призовават да не подценяваме опасността в морето.

Детето е било в морето с баща си и още две деца. Спасители и доброволци го издирваха близо 20 часа. Тялото му беше открито вчера от водолази. Само от началото на лятото спасителите на плажа са предотвратили 46 случая на удавяне, 12 от тях – извън работното им време.

Инцидентът е станал във вторник вечерта около 19.00 часа. Баща с три деца влязъл в морето, когато едното от тях внезапно изчезнало. Спасителите се включили в издирването веднага, въпреки че работното им време вече било приключило.

Николай Кисьов, спасител: Обадиха ни се. Ние пристигнахме на плажа, видяхме ситуацията и разбрахме за изчезналото дете. Незабавно целият екип се организира за издирвателни акции. Дойдоха два джета. На сутринта специализираните институции дойдоха – водолази и катери от Брегова охрана. За съжаление, около 14.00 ч. водолазите откриха тялото. Ние, целият екип спасители, съдействахме за изваждането и за всички действия до пристигането на „Бърза помощ“.

По време на инцидента морето е било изключително бурно. И днес спасителите предупреждават, че вълните и теченията остават опасни.

Николай Кисьов, спасител: Във вторник вечерта морето доста се влоши. Вчера морето беше изключително опасно. Днес също е опасно. Има много гадни вълни, които правят много лоши течения. Наистина съветвам да не се влиза във водата.

Тялото на детето е открито в южната част на плажа. Според доброволеца Найден Недев течението е отнесло тялото натам.

Найден Недев, доброволец: Течението е северно и всичко, което стане на дъното, както и предмет или тяло на човек, отива към южната част на плажа и там го откриха.

Доброволецът отдава заслуженото на спасителния екип, който е продължил да работи и след края на работното време.

Найден Недев, доброволец: Искам да изкажа - моите адмирации към спасителния екип, който работи на този плаж. Хората са просто страхотни професионалисти и направиха всичко възможно и след работно време да предотвратят още по-голяма трагедия. Говорим за група от 4 човека. Те спасиха бащата и едното момче. Другото момче загина.

През август появата на мъртво вълнение е обичайна за Черноморието. Затова спасителите призовават туристите да се съобразяват с флаговата сигнализация и да влизат във водата само на охраняеми плажове.

Найден Недев, доброволец: Трябва да следим абсолютно всички инструкции на спасителните постове, да ходим на охраняеми зони и да не се правим на самоуверени в морето. Много хора, включително и вчера, бяха влезли във водата при тези вълни. Хората просто не изпълняват нашите инструкции, което е големият фактор. Съветвам – само през спасителни постове и да слушат съветите на спасителите.

Само от началото на лятото на плаж "Хармани" са спасени 46 души от удавяне. 12 от случаите са били извън работното време на спасителите.

И днес морето остава опасно, а призивът на спасителите е категоричен – да не се подценява силата на вълните и теченията и да се спазват указанията на спасителните екипи.



