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Надежда Йорданова: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг и риск за средната класа

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Президентът трябва да има подкрепа от широк кръг различно мислещи хора, посочи председателят на ПГ “Демократична България”

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Новият политически сезон започна с равносметка за първите 100 дни на правителството и с остри критики от опозицията. От „Демократична България“ определят себе си като конструктивна дясна опозиция и предупреждават за увеличаване на дълга, риск от нови данъци и отслабване на влиянието на България в Европа.

Надежда Йорданова, председател на ПГ “Демократична България”: Управляващите обещаха нормалност, но след 100 дни управление виждаме повече дълг, риск за средната класа от повече данъци и по-слабо влияние на България при вземането на европейските решения.

Според Йорданова управляващите говорят за финансова децентрализация, но на практика отхвърлят предложения за повече средства за общините. Тя подчертава, че увеличаването на данъчните оценки на имотите не трябва да се представя като децентрализация, тъй като би довело и до по-голяма финансова тежест за гражданите и бизнеса.

Надежда Йорданова: Ние сме ефективна, конструктивна дясна опозиция. Вчера например, след нашите предложения и критики, управляващите оттеглиха притеснително изменение в Закона за защита на потребителите, което създаваше правен хаос.

Сред основните теми през новия политически сезон ще бъде изборът на нов Висш съдебен съвет. От „Демократична България“ вече са направили свои номинации и ще обсъдят и останалите кандидати.

Надежда Йорданова: Ще се включим с номинации и ще обсъдим и другите предложения. Ще търсим подкрепа и от управляващите, за да бъде направен най-добрият избор. Това е отговорното решение.

По думите ѝ евентуалното намаляване на необходимото мнозинство за избор на членовете на ВСС може да бъде част от решение на проблема, но крие и риск от политическо влияние.

Надежда Йорданова: Сама по себе си тази мярка може да е добра, но може и да е лоша. Важен е целият комплекс от мерки, защото намаляването на мнозинството може да реши проблем, но със същата сила може и да създаде още по-голям риск.

От „Демократична България“ ще настояват и за промени, свързани със статута на Конституционния съд. Йорданова посочи, че трябва да има механизми за реакция при тежки нарушения, но те не трябва да създават възможност за политически произвол.

Надежда Йорданова: Не трябва да отворим твърде широко вратите за политически произвол – да се махат хора, защото не гласуват по „верния“ начин.

В политически план Йорданова коментира и очакваната кандидатура на Андрей Гюров за президент. По думите ѝ в обществото има сериозно очакване той да участва в президентската надпревара, но окончателното решение е негово.

Надежда Йорданова: Успешният кандидат за президент трябва да води честен разговор с обществото и да търси подкрепа от различни обществени групи. Ние политиците не трябва да говорим толкова с партиите, колкото с обществото.

Тя изключи възможността да се говори за коалиция с ГЕРБ, но не вижда проблем кандидатът да получи подкрепа от широк кръг граждани с различни политически възгледи.

Надежда Йорданова: Не бих говорила по никакъв начин за коалиция с ГЕРБ. Но президентът трябва да има подкрепа от широк кръг различно мислещи хора.

#Надежда Йорданова #демократична българия

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